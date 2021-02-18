Почти 900 орловцам, проживающих в соцучреждениях, сделали прививки от коронавируса

Орловцы продолжают делать прививки от коронавируса Фото: Архив "КП"

Жители Орловской области продолжают вакцинироваться от коронавируса. В стационарных соцучреждениях - интенатах, домах ветеранов - вакцинацию прошло около 900 человек.

Всего в соцучреждениях стационарного типа региона живет больше двух тысяч "постояльцев", по медицинским показаниям 357 человек не будет прививаться, по той же причине не будут делать прививку 278 сотрудников.

- На сегодняшний день привито от коронавируса 897 получателей социальных услуг, проживающих в стационарных учреждениях.Из общего количества вакцинированных вторым компонентом вакцины привито 404 человека. Ожидают прививки 514 человек, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Прививки сделали 142 сотрудника соцучреждений, а также 163 пожилых орловца, которые получают социальные услуги дома.