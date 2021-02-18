Депутаты горсовета предложили продлить работу ярмарок на старых местах

Администрация Орла настаивает на необходимости переноса ярмарок Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 18 февраля, в Орле прошло заседание горсовета. В центре внимания вновь оказалась проблема с ярмарками входного дня на площади Жукова и Комсомольской площадки. Планы по их переносу привели к скандалу еще осенью 2020 года, споры не утихают до сих пор.

По мнению членов комитета по экономической политике и развитию предпринимательства, ярмарки нужно оставить на прежнем месте, если альтернативных площадок, которые устроят продавцов и покупателей не получится найти.

Однако пока администрация Орла настаивает на необходимости переноса ярмарок из-за предстоящих работ по благоустройству. В этом году оно должно затронуть площадь Жукова. Депутаты же усомнились в том, торговля помешает реконструкции.

- Лучше сконцентрировать внимание на цирке «Триумф», который расположен на площади и мешает жителям близлежащих домов. Суды о сносе пройдены, но пока руководство цирка не имеет материальной возможности демонтировать его снести. Места, когда будет демонтирован цирк, вполне будет достаточно для торговли, - пояснил депутат Тимур Нерушев.