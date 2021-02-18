В Орловской области откроется школа церковных звонарей

В орловском городе Ливны откроется школа звонарей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В городе Ливны Орловской области открывается школа церковных звонарей. Каждый желающий в возрасте старше 14 лет сможет обучиться старинному ремеслу.

Как пишет издание Орел-Регион, учеников набирает храм Святого Великомученика Георгия Победоносца. Слушатели не только обучатся искусству колокольного звона, но и погрузятся в историю предмета, познакомятся с канонами. Обучение проведет звонарь храма Александр Крылов.

- Идея открыть школу появилась несколько лет назад, когда в Орле начали проводиться фестивали колокольных звонов. Уже тогда, приглашая звонарей из других регионов, мы поняли, что в Орловской области их очень мало, а которые есть - самоучки. Открыть школу церковных звонарей удалось только сейчас, благодаря инициативе нынешнего настоятеля храма, - цитирует Александра Крылова Орел-Регион.

Занятия будут проходить раз в неделю, стартуют они уже в это воскресенье – 21 февраля. Пока что обучающие изучат теорию, позже начнется практика. Правда, учебной звонницы пока нет. В храме рассчитывают на помощь благотворителей.