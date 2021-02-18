В Орле презентовали художественный почтовый штемпель в честь Лескова Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 16 февраля, в областной библиотеке им. Бунина презентовали переводной художественный штемпель, посвященный 190-летию писателя Николая Лескова.

Гости библиотеки, коллекционеры и филателисты, смогли поставили оттиск штемпеля на почтовые клубные карточки, выпущенные ограниченным тиражом.

Воспользоваться штемпелем до конца года смогут и все желающие в центральном почтовом отделении города Орла.

- На оттиске штемпеля изображены открытая книга, гусиное перо и надпись «190 лет со дня рождения Н.С. Лескова», - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.