Орловские больницы и поликлиники получат более 155 миллионов рублей
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Больницы и поликлиники Орловской области дополнительно получат более 155 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.
- Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.