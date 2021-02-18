Орловские больницы и поликлиники получат более 155 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Больницы и поликлиники Орловской области дополнительно получат более 155 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

- Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.