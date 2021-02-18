В Орловской области 182 деревни живут без интернета

Современные цифровые технологии все активнее внедряются в повседневную жизнь. Сложно представить себя без Интернета и мобильной связи. Однако в Орловской области это самая настоящая реальность для 40 тысяч человек, живущих в 182 населенных пунктах.

Такие данные представил Департамент информационных технологий на комитете обсовета 17 февраля 2021 года. В сельской местности по-прежнему остро стоит проблема со связью и необходимостью расширения зоны покрытия.

- Всего в 2020 году проложено более 800 км волоконно-оптических линий связи и введено в эксплуатацию 7 040 портов широкополосного доступа в сеть Интернет. Это помогло обеспечить 9 500 домохозяйств региона возможностью подключения цифровых сервисов, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.

Проблему с неподключенными территориями планируют решать с помощью установки новых базовых станций.