Коронавирус в Орловской области, 18 февраля: болеют 2633 человека

Коронавирус в Орловской области, 18 февраля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 18 февраля, стало известно, что в Орловской области коронавирусом заболели еще 111 человек. Всего за весь период пандемии было инфицировано 29 324 орловца. Такие данные представил федеральный оперштаб утром 18 февраля 2021.

Накануне, 17 февраля, на заседании комитета облсовета по здравоохранению Роспотребнадзор сообщил, что рост заболеваемости наблюдается в Мценске и Мценском, Болховском, Ливенском, Верховском, Кромском, Новосильском, Покровском, Сосковском, Троснянском, Урицком и Хотынецком районах.

Сейчас в стационарах и на дому проходят лечение 2633 человека. Наибольший процент заболевших (47,1 %) отмечается в возрастной категории от 40 до 65 лет. Меньше всего болеют дети от 0 до 6 лет (1,52%).

Победить коронавирус смогли уже 26 276 орловцев. За минувшие сутки по выздоровлению из больниц выписались 126 человек.

Однако вновь пополнилась статистика смертности. Федеральный оперштаб подтвердил смерть еще трех пациентов с коронавирусом. Всего пандемия унесла жизнь 415 орловцев.