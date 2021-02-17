Иностранцы приезжают в Орел учиться на медиков и управленцев

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловских вузах получает образование около 4 тысяч иностранцев. Число студентов, приезжающих из-за рубежа в регион, растет.

Статистику приводит web-журнал "Орловская область. Аналитика, цифры, факты". На сегодняшний день образование получают гости из 56 стран. Чаще всего на Орловщину приезжает молодежь из Египта, Индии, Йемена, Сирии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

А самые популярные специализации среди студентов-иностранцев - лечебное дело, стоматология, государственное и муниципальное управление, менеджмент, психолого-педагогическое образование.