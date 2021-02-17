Кредиторская задолженность Спецавтобазы Орла достигла почти 72 миллионов рублей

В планах МУПа участие во всех аукционах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Муниципальные предприятия Орла продолжают накапливать долги перед кредиторами. Одна из самых непростых ситуаций у коммунальщиков. По состоянию на 15 февраля 2021 года у Спецавтобазы года дебиторская задолженность — 16 млн 521 тысяч рублей, кредиторская — 71 млн 931 тысяч рублей.

Об этом сегодня, 17 февраля, на профильном комитете горсовета по ЖКХ рассказал руководитель предприятия Сергей Яковенко. По его словам, МУП планирует увеличить в этом году выручку по всем видам деятельности. Основную часть ожидаемой прибыли (935 тысяч рублей) пустят на погашение задолженности.

- В планах МУПа участие во всех аукционах, связанных с заключением муниципальных контрактов по уборке города, - пояснил Сергей Яковенко.