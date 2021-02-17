В Орле задержан дилер со ста дозами синтетического наркотика

Задержанному дилеру светят долгие годы за решеткой Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские задержали дилера с крупной партией наркотиков. Сотню доз "синтетики" он готовил на продажу бесконтактным способом.

Вычислили закладчика сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. При подозреваемом на момент задержания был сверток с запрещенкой, а в нем расфасованные дозы. "Товар" изъяли, экспертиза показала, что это - метилэфедрон общим весом около 48 граммов. За такую партию закладчику светят долгие годы за решеткой.

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Согласно уголовному кодексу, дилеру может грозить от 10 до 20 лет тюрьмы.