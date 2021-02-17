В Орловской области создали рабочую группу по голосованию за благоустройство

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В Орловской области создали рабочую группу во главе с Игорем Тиньковым. Она займется проведением онлайн-голосования по благоустройству общественных территорий.

Рабочая группа будет координатором голосования в муниципалитетах, а ее решения будут носить рекомендательный характер.

Само голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года онлайн на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды. На сайте соберут перечень территорий конкретного города или регионов.

- После регистрации через портал «Госуслуги» или соцсети пользователь сможет выбрать территории. У сайта предусмотрена и мобильная версия, также планируется создать отдельное приложение для голосования, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.