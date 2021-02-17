Жители Орла больше двухсот раз пожаловались на протекающие крыши Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жители Орла больше двухсот раз пожаловались на протекающие крыши домов. Чаще всего кровля пропускает воду в строениях, которым больше 30 лет.

Об этом сообщает издание "Орел-регион". Больше двух сотен жалоб поступило от жителей Орла за 2020 и начало 2021 года, причем поступают они круглогодично. Чаще всего орловцы рассказывают о своей проблеме в социальных сетях.

О протекающей кровле нужно сообщать в свою управляющую компанию, а если заявка на ремонт долго не выполняется, то нужно обратиться в отдел жилищного контроля городской администрации или Жилинспекцию. Также в области сейчас действует программа по ремонту кровель.

- Ннеобходимо обратиться с заявлением в свою управляющую компанию и в Управление жилищной инспекции с просьбой обследовать дом и выдать заключение о необходимости проведения капитального ремонта кровли - оно будет передано в администрацию города Орла для включения в краткосрочную программу капремонта. Администрация подаст заявку на ваш дом в областной профильный департамент. Перечень домов мы формируем раз в год, - цитирует издание Ирину Каширскую, замначальника упавления городского хозяйства и транспорта.