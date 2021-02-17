Улицы Орла продолжают расчищать от снега

С улиц Орла продолжают вывозить снег Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается уборка улиц от снега. Сегодня ночью, с 16 на 17 февраля, с последствиями снегопада боролись 65 коммунальных машин.

На подмогу работникам и технике городской "Спецавтобазы" привлекли и около 30 машин из сторонних предприятий. Рабочие расчищают и вывозят снег.

- За минувшие сутки вывезли 2 975 кубометров снега с Кромского путепровода, улиц Карачевской, Полесской, Максима Горького, Кромского шоссе, Тургеневского моста, площади Ленина. Израсходовано 138 тонн пескосоляной смеси, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Сейчас в городе работает больше трех десятков машин. По сообщению мэрии, техника задействована во всех районах.