Пациентам больницы им. Боткина в Орле давали свиную печень под видом говяжьей

Пациентам орловской больницы давали свиную печень под видом говяжьей Фото: Архив "КП"

В начале февраля в пищеблоке городской больницы им. Боткина в Орле нашли сомнительную мясную продукцию, предназначенную для пациентов. Под видом говяжьей печени оказалась свиная.

Специалисты Россельхознадзора по орловской и Курской областям провели лабораторные исследования, в ходе которых выяснилось: в отобранных пробах обнаружено ДНК свиньи.

Выяснилось, что замороженную «говяжью» печень с датой выработки 22 декабря 2020 года производила московская фирма.

- Владелец продукции уведомлен о выявленном нарушении. Необходимые сведения размещены в системе раннего оповещения для принятия мер ТУ Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в отношении указанного производителя, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Россельхознадзора.