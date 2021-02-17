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Общество

Пациентам больницы им. Боткина в Орле давали свиную печень под видом говяжьей

Нарушения выявили после лабораторных исследований Россельхознадзора
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Пациентам орловской больницы давали свиную печень под видом говяжьей

Пациентам орловской больницы давали свиную печень под видом говяжьей

Фото: Архив "КП"

В начале февраля в пищеблоке городской больницы им. Боткина в Орле нашли сомнительную мясную продукцию, предназначенную для пациентов. Под видом говяжьей печени оказалась свиная.

Специалисты Россельхознадзора по орловской и Курской областям провели лабораторные исследования, в ходе которых выяснилось: в отобранных пробах обнаружено ДНК свиньи.

Выяснилось, что замороженную «говяжью» печень с датой выработки 22 декабря 2020 года производила московская фирма.

- Владелец продукции уведомлен о выявленном нарушении. Необходимые сведения размещены в системе раннего оповещения для принятия мер ТУ Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в отношении указанного производителя, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Россельхознадзора.