В сельской администрации под Орлом прошли обыски по делу о махинациях с нацпроектом

В администрации пгт Знаменка прошли обыски

В Орле продолжается расследование уголовного дела о махинациях при реализации нацпроекта. В администрации поселка Знаменка прошел обыск.

Уголовным разбирательством обернулось строительство футбольного поля в пригороде. Подрядчика, занимавшегося возведением объекта, подозревают в мошенничестве, специалиста "Орелгосзаказчика", который должен был вести контроль за строительством - в превышении должностных полномочий. Ущерб бюджету составил порядка 12 миллионов рублей. Фигуранты задержаны, следователи продолжают работу.

Как пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области, обыски прошли не только в офисах "Орелгосзаказчика", но и в администрации пгт Знаменка Орловской района.

- Следствие продолжает работу по установлению должностных лиц органов власти, которые, возможно, оказывали покровительство совершению преступления, после чего будет дана принципиальная юридическая оценка их действиям либо бездействию, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.