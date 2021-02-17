Коронавирус в Орловской области, 17 февраля: заболели 119 человек

Коронавирус в Орловской области Фото: Архив "КП"

Сегодня, 17 февраля, федеральный оперштаб обновил информацию о распространении коронавируса в регионах. За последние сутки в Орловской области положительные результат теста на заболевание оказался у 119 человек.

В настоящее время дома и в стационарах проходят лечение 2651 житель региона. Всего за все весь период пандемии коронавирусом заразились 29 213 орловцев, из них 26 150 смогли побороть заболевание. Накануне из больниц выписались 136 человека.

Пополнилась статистика смертельных исходов. Скончались еще два человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. Всего пандемия унесла жизни 412 человек.