В Заводском районе Орла в пожаре погибла пожилая женщина Фото: Архив "КП"

Во вторник, 16 февраля, в деревянном частном доме на улице Тимирязева (Заводской район Орла) произошел сильный пожар. Огонь унес жизнь 80-летней хозяйки дома. Еще один человек экстренно доставлен в больницу.

ЧП произошло в половину 12 часов дня. На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы. В это время пламя уже достигло кровли дома.

Спасателям удалось эвакуировать из горящего дома 80-летнего мужчину. Его госпитализировали в областную клиническую больницу.

- В результате пожара в комнате по всей площади выгорела вагонка, получила термические повреждения кухня. Кроме того, выгорела кровля дома. В настоящее время устанавливается причина пожара, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.