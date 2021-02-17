Лечебный корпус НКМЦ в Орле капитально отремонтируют до 2022 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

До 2022 года в Орле должны капитально отремонтировать лечебный корпус НКМЦ им. Зинаиды Круглой на Дворянке. На реконструкцию из бюджета выделят 215,9 млн рублей.

В этом году запланированы изыскательские работы и составление проектно-сметной документации. На них выделено 6,3 млн рублей. Затем начнутся строительные работы.

- Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства - 2022 год, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.