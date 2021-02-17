Орловцы жалуются на страховщиков и микрокредитные организации в Банк России

Орловцы жалуются на страховщиков и микрофинансовые организации в Банк России Фото: Архив "КП"

В 2020 году жители Орловской области активно жаловались на банки, страховые фирмы и микрокредитные организации в Банк России. Всего было принято 1065 жалоб.

Значительная часть обращений связана с работой по возврату долгов. На микрофинансовые организации поступило 124 жалоб. Не остались в стороне и страховщики ОСАГО и каско. Их деятельностью остались недовольны в 164 случаях.

Особой категорий обращений в Банк России стали вопросы, связанные с кредитованием (264 обращения). Также разногласия с банками возникали из-за ипотеки, банковских карт, банкоматов и банковских переводов, вкладов и депозитов.

- Для граждан и юридических лиц на сайте Банка России есть интернет-приемная, через которую можно быстро и легко направить обращение. Так же удобно пользоваться и бесплатным мобильным приложением «ЦБ онлайн». В нем можно задать вопрос специалисту Банка России, а также проверить банк или страховую компанию на наличие лицензии, оставить отзыв о их работе, — говорит Игорь Злобин, заместитель управляющего Орловским отделением Банка России.

Обратиться к специалистам Банка России можно по круглосуточному телефону контактного центра – 8-800-300-30-00 (бесплатный).