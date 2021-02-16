Орловец попытался вынести из супермаркета корзину продуктов

В Орле поймали очередного магазинного вора. Горожанин набрал корзину продуктов и пытался вынести ее из супермаркета без оплаты.

Инцидент произошел в Северном районе. Продавцы приметили подозрительного посетителя и подозрения их оправдались: через какое-то время тот решил покинуть торговую точку, пронеся товар мимо кассы. Пришлось вызывать подмогу, на место происшествия прибыли рогсвардейцы.

- Росгвардейцы выяснили, что ранее задержанный местный 53-летний житель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные правонарушения. Впоследствии гражданин был передан сотрудникам полиции, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.