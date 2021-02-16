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Орловских театралов приглашают на спектакль-концерт «История одного вокзала»

На сцене академического театра Тургенева оживут нешуточные любовные страсти
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Спектакль-концерт «История одного вокзала» пройдет в Орле в ОГАТ им. Тургенева

Спектакль-концерт «История одного вокзала» пройдет в Орле в ОГАТ им. Тургенева

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В канун Международного женского дня орловский академический театр им. Тургенева подарит своим зрителям спектакль-концерт «История одного вокзала».

На сцене театра оживут весна, нешуточные любовные страсти и прозвучат музыкальные хиты. Режиссером-постановщиком спектакля-концерта стала Екатерина Аршинова, художник-постановщик - Мария Дронникова. Над музыкальным оформлением работал Александр Козлов.

Премьера спектакля пройдет на основной сцене ОГАТ им. Тургенева 4 марта и 5 марта в 18.30.

Культура