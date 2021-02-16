Центр для детей «IТ-Куб» откроется в Орле 1 сентября 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Дворце пионеров и школьников им. Гагарина в Орле появится Центр цифрового образования детей «IТ-Куб». Открытие новой образовательной площадки запланировано на 1 сентября 2021 года. На это из федерального бюджета уже выделено 11 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, в центре детей будут учить информационным технологиям, робототехнике и IT-инжинирингу.

Напомним, сейчас в Дворце пионеров уже работает детский технопарк «Кванториум», где школьники могут осваивать естественнонаучные и технические образовательные программы.