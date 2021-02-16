Орловским медорганизациям купят 130 новых машин

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области медицинским учреждениям купят больше сотни новых машин. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время пресс-конференции 15 февраля.

Речь идет об автомобилях для доставки пациентов. В срок до 2025 года медучреждениям, оказывающим первичную помощь, купят и передадут 131 машину. Обойдется такая закупка чуть меньше чем в 250 миллионов рублей.

- В 2020 году автопарк орловского здравоохранения в Орловскую пополнили 31 автомобиль скорой медицинской помощи с самым современным оборудованием для оказания неотложной помощи, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.