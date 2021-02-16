Пожилая орловчанка осталась без 600 тысяч рублей, поверив в порчу Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают орудовать мошенники. Обманывают и молодых, и пожилых. Для каждого находят подходящий способ – кому-то якобы звонят из банка, к кому приходят под видом соцслужб и даже в роли целителей.

Один из последних случаев произошел с 80-летней пенсионеркой. Незнакомая девушка подошла к ней на улице и сказала, что на ней порча, обещала помочь. Следом к пожилой женщине подошла еще одна девушка, рассказала, что знает эту целительницу и она ей тоже помогла. Орловчанка поверила.

Для якобы спасительного ритуала «целительнице» понадобились все наличные деньги из дома пенсионерки. Та принесла ей 600 тысяч рублей в свертке. Помахав руками, сделав пару непонятных действий, девушка вернула женщине сверток.

Обман раскрылся только через сутки. К пенсионерке заглянула родственница. Вместе они заглянули в сверток, а там оказалась нарезанная бумага.

- По данному факту возбуждено уголовное дело статье 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.