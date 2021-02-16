Комитет Орловского облсовета поддержал кандидатуру Константина Паршина на должность главы КСП

Константин Александрович Паршин может возглавить Контрольно-счетную палату Орловской области в ближайшее время Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В руководстве Контрольно-счетной палаты Орловской области в ближайшее время произойдут большие перемены. У нынешнего главы КСП Ивана Левина истекает срок полномочий. Новую кандидатуру уже обсуждают в обсовете.

Кандидатуру на должность председателя контрольно-счетной палаты предложил сам губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он прочит на это место коренного орловца, начальника Главного контрольного управления Константина Александровича Паршина.

Сегодня, 16 февраля, на заседании комитета облсовета по строительству и ЖКХ предложенную кандидатуру единогласно поддержали депутаты. Окончательное решение будет принято на итоговом заседании облсовета.