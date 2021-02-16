В Орле перевозчикам, нарушающим масочный режим, пригрозят разрывом контрактов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 16 февраля, в Орле прошло заседание профильного комитета облсовета. Одной из повесток дня стала ситуация с нарушением масочного режима в общественном транспорте.

Региональный Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ и транспорта выступил с инициативой нового закопроекта. Его смысл – через суд расторгать контрактами с перевозчиками, в транспорте которых систематически фиксируются нарушения масочного режима.

Пока за зафиксированные случаи, когда в автобусе едут пассажиры без масок или им управляет водитель без маски, перевозчиков штрафуют. Сумма штрафов немаленькая – для юрлиц более 100 тысяч рублей, для ИП – более 30 тысяч.

- Нам необходимы новые рычаги давления для того, чтобы соблюдался масочный режим. Пока мы можем воздействовать только финансово, но этого недостаточно. Без внесения изменений в закон о перевозках, нарушение масочного режима не может стать основанием для разрыва контракта, - пояснил представитель Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ и транспорта.

Члены комитета по строительству и ЖКХ приняли закон в первом чтении, однако попросили его доработать и вступились за водителей маршруток, заявив, что на них нельзя полностью скидывать ответственность за нарушение масочного режима в транспорте.