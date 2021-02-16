В аварии есть пострадавший Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом столкнулись две фуры и внедорожник. Автомобильная авария произошла на трассе М-2 "Крым".

Все случилось в понедельник, 15 февраля, примерно в половине пятого часа дня. 58-летний водитель ехал на большегрузе "МАН", впереди шел большегруз такой же марки под управлением 57-летнего шофера. Первая фура врезалась во вторую, а та в свою очередь протаранила иномарку "Мерседес".

Водитель большегруза получил травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Ман" (первого из указанных выше - прим. авт.) получил телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Травмы, к счастью, оказались не критичными, водителю не потребовалась госпитализация.

За прошлый день на орловских дорогах полицейские зафиксировали 19 ДТП. В других авариях обошлось без пострадавших.