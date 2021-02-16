Из Орла в Крым, Краснодар и Москву отправили подозрительную молочку

Из Орла в ряд российских регионов попала молочная продукция сомнительного происхождения. 60 тонн подозрительной молочки снято с реализации.

Выявить некачественную молочку удалось сотрудникам Россельхознадзора с помощью системы "Меркурий". В конце прошлого года орловское предприятие внесло в систему сведения о 40 тоннах сухого молока и 20 тоннах сливочного масла. Даты производства значились летние, а производителями являлись предприятия Чувашии, Новосибирской области и Татарстана. По факту же оказалось, что в указанные даты эти заводы молочку не вырабатывали. В итоге тонны сомнительного продукта отправили из Орла в Крым, Краснодарский край, Москву, Северную Осетию и Ставропольский край.

- Выявленные факты могут свидетельствовать о легализации продукции, полученной незаконным путем. Соответствующая информация направлена в УМВД России по Орловской области и территориальные управления Россельхознадзора для принятия мер в рамках компетенции, а также предприятиям, указанным в качестве производителей и получателей товаров, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.