Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле прокуратура помогла дольщикам восстановить справедливость. Обманутыми оказались орловцы, вложившиеся в покупку квартир в деревне Образцово Орловского района.

Дом возводила компания "Специализированный застройщик СТС 57". В строительство больше 3 миллионов рублей вложили дольщики. До 2018 года дом должен был быть сдан в срок, но в час икс своих квартир люди не увидели. Срок окончания строительства не раз переносился и в итоге был сдвинут на вторую половину 2022 года. Орловцы обратились в прокуратуру.

- В результате принятых прокуратурой мер права граждан восстановлены, договоры долевого участия в строительстве расторгнуты, одному дольщику предоставлена квартира в другом доме, второму – в полном объеме возвращены затраченные денежные средства, - рассказали "КП" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.