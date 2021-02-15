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Орловец попал под домашний арест из-за марихуаны в сарае

40-летний мужчина утверждает, что нашел дикорастущее растение с наркотическими свойствами случайно
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловец попал под домашний арест из-за наркотиков в сарае

Орловец попал под домашний арест из-за наркотиков в сарае

Фото: Архив "КП"

В Залегощенском районе полицейские задержали 40-летнего мужчину, хранившего в сарае возле дома 100 грамм марихуаны. Здесь же оказался мешок дикорастущего наркосодержащего растения.

Запрещенное вещество, как утверждал орловец, он прятал для самого себе. Растение же нашел в лесополосе случайно. Так ли это предстоит выяснить сотрудникам полиции. В любом случае мужчине предстоит ответить за незаконный оборот наркотиков.

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. В настоящее время он находится под домашним арестом. Ведется предварительное расследование, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Криминал