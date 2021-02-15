Орловец попал под домашний арест из-за марихуаны в сарае

Орловец попал под домашний арест из-за наркотиков в сарае Фото: Архив "КП"

В Залегощенском районе полицейские задержали 40-летнего мужчину, хранившего в сарае возле дома 100 грамм марихуаны. Здесь же оказался мешок дикорастущего наркосодержащего растения.

Запрещенное вещество, как утверждал орловец, он прятал для самого себе. Растение же нашел в лесополосе случайно. Так ли это предстоит выяснить сотрудникам полиции. В любом случае мужчине предстоит ответить за незаконный оборот наркотиков.

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. В настоящее время он находится под домашним арестом. Ведется предварительное расследование, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.