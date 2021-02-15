В Орловской области идет вакцинация животных от сибирской язвы. Фото: Управление ветеринарии региона

В Орловской области идет вакцинация лошадей, крупного и мелкого рогатого скота от сибирской язвой. Опасное заболевание смертельно и для человека, и для животных. В настоящее время случаи заражения не фиксируются, но профилактические прививки все же делают.

По данным за 2020 год, в Орловской области было вакцинировано около 210 тысяч животных. В регионе прошло 1289 лабораторных исследований на сибирскую язву. Все они оказались отрицательными.

- Сибирская язва − это особо опасное заболевание. Болезнь протекает молниеносно. У человека преимущественно в карбункулезной форме. Заболевание характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, - информирует Управление ветеринарии Орловской области.