15 февраля в России - День воинов-интернационалистов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 15 февраля, в Орле почтили память ребят, погибших во время военных действий в Афганистане, Северном Кавказе и горячих точках. Митинг прошел возле памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе.

В обцентре почтили память 188 орловцев, погибших в локальных конфликтах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За последние десятилетия в горячих точках побывали более 10 тысяч орловцев, из них почти 2 тысячи ветеранов Афганской войны. С боевых заданий не вернулись 188 человека. В Афганистане героически погибли 75 орловцев.

Родственники и сослуживцы бойцов принесли с собой их фотографии Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Их память почтили минутой молчания и возложением цветок к подножию памятника. Первыми шли родители и родственники погибших бойцов.