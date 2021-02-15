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Общество

В обцентре почтили память 188 орловцев, погибших в локальных конфликтах

15 февраля в России отмечают День воинов-интернационалистов
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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15 февраля в России - День воинов-интернационалистов

15 февраля в России - День воинов-интернационалистов

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 15 февраля, в Орле почтили память ребят, погибших во время военных действий в Афганистане, Северном Кавказе и горячих точках. Митинг прошел возле памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе.

В обцентре почтили память 188 орловцев, погибших в локальных конфликтах

В обцентре почтили память 188 орловцев, погибших в локальных конфликтах

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За последние десятилетия в горячих точках побывали более 10 тысяч орловцев, из них почти 2 тысячи ветеранов Афганской войны. С боевых заданий не вернулись 188 человека. В Афганистане героически погибли 75 орловцев.

Родственники и сослуживцы бойцов принесли с собой их фотографии

Родственники и сослуживцы бойцов принесли с собой их фотографии

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Их память почтили минутой молчания и возложением цветок к подножию памятника. Первыми шли родители и родственники погибших бойцов.