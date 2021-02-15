Коронавирус в Орловской области, 15 февраля: заболели 135 человек

Коронавирус в Орловской области, 15 февраля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня федеральный оперативный штаб публиковал обновленные данные о коронавирусе в регионах России. Согласно свежей информации на 15 февраля 2021, в Орловской области заболели еще 135 человек.

Количество заболевших постепенно снижается. При этом за весь период пандемии их количество уже приблизилось к рубежу в 29 тысяч и составляет 28 964.

Сейчас на лечении дома и в стационарах находится 2671 орловец. Накануне из больниц выписались 105 человек. Всего смогли победить заболевание 25 888 жителей региона.

Однако статистика смертей по-прежнему пополняется. Умерли еще два человека с подтвержденным диагнозом. Всего пандемия унесла жизни уже 405 орловцев.