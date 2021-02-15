В ночной аварии на улице Спивака в Орле пострадали две девушки. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Сегодня ночью, 15 февраля, в Заводском районе Орла произошло ДТП. В аварии на улице Спивака травмировались две девушки-пассажирки отечественных легковушек.

Инцидент произошел в районе часа ночи. 22-летний водитель «Лады Калины» двигался в сторону Карачевского шоссе. В какой-то момент он выехал на встречку возле дома №76 и врезался в «Ладу Приору».

- В результате ДТП 20-летняя пассажирка автомобиля «Лада Калина» и 19-летняя пассажирка автомобиля «Лада Приора» получили травмы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.