В Заводском районе Орла из-за снега провалилась кровля балкона Фото: Архив "КП"

В субботу, 13 февраля, в Заводском районе Орла сотрудникам МЧС пришлось устранять последствия сильного снегопада. В квартире дома на Комсомольской улице под тяжестью «просела» кровля балкона.

Опасный участок было решено убрать.

- В 19.32 сотрудники техногенной группы областной поисково-спасательной службы выехали на место. Они провели демонтаж кровли балкона, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.