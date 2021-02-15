На благоустройство орловских воинских захоронений выделят один миллион рублей

В Орловской области пройдет ремонт и благоустройство воинских захоронений Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2021 году в Орловской области пройдет ремонт и благоустройство воинских захоронений, братских могил и памятных знаков. На эти цели региональный бюджет выделил 1 миллион рублей.

Субсидии получили шесть муниципалитетов: Хотынецкий район (230 тысяч рублей), Колпнянский и Кромской районы (по 200 тысяч рублей), Покровский район (170 тысяч рублей), Дмитровский район (130 тысяч рублей) и город Ливны (70 тысяч рублей).

- Финансирование осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области», - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.