Коронавирус в Орловской области, 15 февраля: заболели 137, умерли трое

Коронавирус в Орловской области Фото: Архив "КП"

Сегодня федеральный оперативный штаб обновил данные о коронавирусе в регионах России. В Орловской области на 15 февраля 2021 заболели еще 137 человек. Общая численность заболевших за весь период пандемии приближается к 29 тысячам и составляет 28 829 человек.

На лечении сейчас находится 2641 орловцев. Накануне из больниц выписались по выздоровлению 125 жителей региона. Всего из 28 829 заболевших коронавирус смогли победить 25 785 человек.

Статистика смертности продолжает пополняться. Оперштаб подтвердил еще три летальных случая. За все время пандемии умерло уже 403 орловца. У всех был подтвержденный диагноз коронавирусная инфекция.