Директора МУПа в Ливнах оштрафовали на 200 тысяч рублей за сдачу металлолома

Директора МУПа в Ливнах оштрафовали на 200 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом предстал директор МУП «Ливенские тепловые сети». Уголовное дело на него завели из-за того, что он срезал и продал на металлолом трубы. Райцентр понес ущерб - свыше 36 тысяч рублей.

Теперь руководителю МУПа предстоит не только возместить ущерб, но и выплатить штраф 200 тысяч рублей.

- Директор предприятия признан виновным в совершении преступления по статье 160 УК РФ (присвоение). Суд согласился с мнением государственного обвинителя о его виновности, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.