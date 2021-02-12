Орловские дольщики разместили около 4 миллиардов рублей на эскроу счетах

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Жители Орловской области почти 4 миллиарда рублей разместили на эксроу счетах. За 2020 год почти две тысячи дольщиков открыли такие счета.

Эксроу счета предназначены защищать права и деньги участников долевого строительства, покупающих квартиры в новостройках. Система действует с 2019 года - застройщики не могут использовать деньги граждан напрямую. В Орловской области на 1 января 2020 года было открыто около двухсот эксроу-счетов, а через год их стало уже порядка двух тысяч.

- Причем 303 таких счета уже "раскрыты" – объекты строительства сданы, более 595 миллионов рублей с эскроу-счетов перечислены застройщикам, - рассказали "КП" в пресс-службе орловского отделения Банка России.