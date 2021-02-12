В Орле пройдет турнир по зимней рыбалке

Победителю достанется Кубок Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле пройдет турнир по зимней рыбалки. Любители ловли на льду поборются за Кубок администрации 21 февраля.

Местом для состязания станет озеро Светлая Жизнь. Желающим побороться за звание самого умелого рыбака предварительно нужно подать заявку на участие. Кстати, в программе турнира не только ловля на мормышку в индивидуальном зачете, но и спортивно-развлекательные конкурсы, как сообщает пресс-служба администрации Орла.

Подать заявку можно по электронной почте fks57@yandex.ru или по телефону 8(4862) 43-26-45.

Положение конкурса здесь.