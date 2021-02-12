В Орле ТТП рискует остаться без маршрута №48 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле ТТП рискует остаться без маршрута №48. Заключенный между муниципальным перевозчиком и городской администрацией контракт оказался под угрозой расторжения.

В мэрии сегодня состоялось совещание с перевозчиками. Одной из тем стало обслуживание автобусных маршрутов, которые ходят на Выгонку. В пресс-службе мэрии рассказали, что от жителей этого района каждый день поступает по несколько жалоб.

- В связи с большим количеством жалоб и обращений по Выгонке, сегодня утром было принято решение о расторжении муниципального контракта с МУП ТТП по маршруту №48, - сообщил Вадим Ничипоров, замначальника управления транспорта городской администрации.

Трамвайно-троллейбусному предприятию дали 10 дней, чтобы исправить ситуацию.