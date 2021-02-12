Жителям глубинки вернули автобусный маршрут "Орел – Новогнездилово"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области на маршрут вернулся автобус "Орел – Новогнездилово". Ранее рейс был отменен, полгода жители семи деревень не могли добраться до районного центра Сосково и напрямую до областной столицы.

Селяне обратились с просьбой о помощи в ОНФ. Жители Новогнездилово рассказали, что общественный транспорт больше не ходит, приходится добираться в "цивилизацию" на попутках. Дело осложнялось тем, что в 7 из 16 населенных пунктов, расположенных по указанному маршруту, нет даже магазинов, не говоря уже о других социальных объектах, селянам приходится закупаться в более крупных населенных пунктах.

- После обращения экспертов ОНФ в правительство Орловской области автобусы были возвращены на маршруты. Сейчас система перевозок по указанному маршруту работает в штатном режиме, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе регионального исполкома ОНФ.