На 12 февраля в Орловской области 140 человек заболели коронавирусом

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперативный штаб обновил статистику по распространению коронавируса в регионах России. В Орловской области за сутки больше сотни заболевших.

На 12 февраля COVID-19 подтвердился еще у 140 жителей региона. Суммарное число заразившихся, за все время наблюдения, составляет 28 554.

Выздоровело за прошедший день 153 человека, что больше, чем заболевших. В общей сложности смог победить болезнь 25 521 пациент.

Вновь есть данные и о новых смертельных исходах коронавируса. Еще 4 орловца ушли из жизни, так и не справившись с болезнью. За пандемию в регионе скончалось 395 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Что касается коэффициента распространения коронавируса в Орловской области, то он на сегодняшний день составляет 0,94, что выше среднего показателя по России: в среднем по стране коэффициент 0,92. Выше средних показателей и количество случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч человек: в Орловской области 3821,2, в России - 2711,8. Количество смертей на 100 тысяч населения в Орловской области 52,9, по России в среднем - 52,7.