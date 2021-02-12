В Орле мать и дочь насмерть отравились угарным газом в квартире

Тела погибших обнаружены в их квартире. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле найдены мертвыми в собственной квартире две пожилые женщины - мать и дочь. Следственный комитет проводит проверку, уже озвучена предварительная версия смерти.

Тела двух женщин были обнаружены 11 февраля в квартире двухэтажки в Заводском районе. Признаков насильственной смерти не обнаружено, установлено, что погибшие состоят в кровном родстве. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. А вот как им оказалось заполнено жилище еще предстоит установить.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила корреспонденту "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Вероятно, проверка обернется уголовным делом.

Кроме того проверяет ситуацию и прокуратура.

- Будет проверено соблюдение законодательства при обслуживании жилого дома, в котором проживали погибшие, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит контроль за эксплуатацией газового оборудования, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.