В столкновении "ГАЗели" и "Ниссана" под Орлом пострадали два человека

Оба водителя госпитализированы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Два человека пострадали в столкновении грузовика и легковой иномарки под Орлом. "ГАЗель" и "Ниссан" не разъехались на дороге "Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря".

Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 11 февраля, около четырех часов дня. 60-летний водитель ехал за рулем грузовика "ГАЗель" и врезался в легковушку "Ниссан". за рулем которого был 51-летний водитель. Судя по фото с места аварии, удар был весьма сильный, легковой автомобиль покорежило. Покалечились оба водителя.

Не разъехались "ГАЗель" и "Ниссан" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ГАЗ" получил травмы, госпитализирован в Залегощенскую ЦРБ. Водитель автомобиля "Ниссан" также получил травмы, госпитализирован в Верховскую ЦРБ, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За вчерашний день полицейские на дорогах региона зафиксировали 21 ДТП.