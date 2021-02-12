На трассе "Орел-Брянск" водитель фуры погиб в ДТП

В трагическом ДТП под Орлом погиб водитель большегруза Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На орловской дороге в автомобильной аварии погиб водитель фуры. Мужчина угодил в аварию и выходил из кабины, когда случилось еще одно ДТП: в его машину врезался другой большегруз.

ДТП с трагическими последствиями случилось 11 февраля на трассе "Орел-Брянск". 56-летний мужчина вел большегрузную машину "ДАФ" и угодил в ДТП. Когда он стал выбираться из кабины, в машину врезалась фура "Вольво", которой управлял 64-летний шофер.

Авария произошла на трассе "Орел-Брянск" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель автомашины "ДАФ" скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. На месте работали сотрудники ГИБДД, - сообщили "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.