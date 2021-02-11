Орловец попал под уголовное преследование за уклонение от армии

Вместо военного билета - уголовное дело Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области молодой человек попал под уголовное преследование за уклонение от армии. 25-летний парень скрывался от военкома.

Уголовное дело следственный комитет возбудил по результатам прокурорской проверки. Установлено, что житель города Мценска не являлся по повесткам в военкомат. При этом законных оснований не пойти служить у него не было. Теперь амчанина ждет ответственность по статье 328 УК РФ: уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.