Здание центра «Полет» в Орле хотят отремонтировать к 2024 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле вновь подняли вопрос с реконструкцией здания областного Центр молодежи «Полет». Начали его ремонтировать еще в июне 2013 году.

Юбилейный объект планировалось открыть в декабре 2014 года, однако с тех пор здесь сменилось несколько подрядчиков, было потрачено более 20 миллионов рублей. Итог – в 2015 году строители ушли с объекта, проведя только демонтажные работы. Сейчас здание находится в крайне плачевном состоянии.

О ситуации с центром «Полет» редакция «Комсомолки» рассказывала еще летом 2020 года. Тогда в департаменте внутренней политики Орловской области нам пояснили, чтобы доделать ремонт нужно 229 миллионов 500 тысяч рублей (стоимость пересчитали в текущих ценах на 1 января 2018 года). Однако сначала нужно заново обновить проектно-сметную документацию и оценить текущее состояние здания.

10 февраля 2021 года Правительство Орловской области издало Постановление №62. Согласно документу в 2022 году на проектно-изыскательские работы выделят 3,5 миллиона рублей, затем в 2023 году – еще 123 миллиона рублей на возобновление ремонта и в 2024 году – около 140 миллионов на завершение работ.

Таким образом, в планах областных властей вернуть Центр «Полет» в старое здание в 2024 году.

«КП» следит за ситуацией.

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