Орел накроет сильный снегопад

Орел опять накроет снегопад Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области ожидается метель и усиление ветра. В ближайшие сутки регион вновь накроет непогода.

О неблагоприятной метеорологической обстановке орловцев предупредили в МЧС. По прогнозу регионального гидрометцентра. С вечера 11 февраля и весь день 12 числа небо над областью пасмурное. Сильный снег пойдет ночью, а днем 12 февраля местами ожидается очень обильная метель, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха -9..-14 градусов ночью, -7...-12 днем. Также ожидается сильные ветер с порывами 15-18 м/с. При этом в южной части региона возможен мокрый снег и потепление до 0 градусов.

Спасатели просят орловцев быть бдительными и соблюдать правила безопасности в плохую погоду: не находиться рядом с шаткими конструкциями при сильном ветре, парковать машину подальше от них и от деревьев, водителям соблюдать дистанцию на дороге, а по возможности и вовсе ограничить выезд до более благоприятной погоды.