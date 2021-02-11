Василий Новиков о замене лифтов в Орле: «Подрядчик нанял субподрядчика»

Жители дома №21 по Маринченко дождались запуска лифтов, но вопросы еще остаются. Фото: пресс-служба горсовета

В Орле ждут запуска многострадальных лифтов в многоэтажках. Их замена должна была закончиться еще в прошлом году, однако подрядная организация не уложилась в срок. Да и первые приемки показали – работы выполнены с нарушениями.

Орловцы начали активно жаловаться в Фонд капремонта, затем история дошла до губернатора. Андрей Клычков назвал ситуацию постыдной и пригрозил ответственным за такой ремонт увольнением.

В итоге 10 февраля лифты все-таки запустили в домах по улице Маринченко и Орловских партизан. Своей очереди ждут дом №23 по улице Фомина и №6 по Достоевского. 12 февраля здесь пройдет приемка.

Однако даже там, где лифты запустили, к подрядчику остаются вопросы.

- В доме №21 по улице Маринченко при монтаже лифтов была нарушена целостность кровли, не установлено освещение входов в машинный блок, на лифтовых окнах не включены в смету расходов и не установлены отливы. Все эти недочеты должны устранить до 17 марта, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.

В ходе разбирательств с лифтовой проблемой выяснилось, что подрядчик, которому поручили вести замену лифтов, нанял субподрядчика. Итог – ремонт встал, а Фонд капремонта искал субподрядчика почти месяц.

Председатель Орловского горсовета прокомментировал ситуацию следующим образом.

- Фонду капремонта необходимо осуществлять контроль за подрядными организациями и быть более внимательными при составлении проектно-сметной документации, - пояснил Василий Новиков.